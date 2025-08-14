L’Unieuro proroga la prelazione per gli abbonamenti

Viste le nuove regole sui biglietti nominali, l’Unieuro proroga i tempi per esercitare il diritto di prelazione per gli abbonamenti. “La Pallacanestro 2.015 Forlì - si legge in una nota - comunica ai propri tifosi che in base al “Protocollo d’intesa per l’introduzione di misure organizzative relative ai campionati maschili di Serie A, A2 e B” siglato da FIP, LBA e LNP con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dalla entrante stagione 2025/26 viene disposto l’obbligo del biglietto nominale per l’acquisto dei tagliandi relativi alle singole partite. Sulla base di tale disposizione, i tifosi dovranno presentarsi all’acquisto muniti di documento d’identità in corso di validità e verranno richiesti nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso.

Al fine di limitare il disagio il giorno della partita, con l’inevitabile allungamento dei tempi di emissione e la conseguente formazione di code, la Società consiglia ai propri tifosi di acquistare il biglietto per la singola partita durante la settimana o di sottoscrivere l’abbonamento. Vista la tempistica con la quale è stata comunicata la disposizione dei biglietti nominali, a campagna abbonamenti già in corso, la Pallacanestro Forlì 2.015 comunica inoltre la decisione di prorogare di un’altra settimana il diritto di prelazione scaduto a fine luglio. Per coloro quindi che non lo avessero ancora fatto, sarà possibile esercitare il proprio diritto di prelazione dal 18 al 24 agosto negli stessi orari e luoghi precedentemente comunicati e riportati sul sito ufficiale al link https://bit.ly/AbbPf-2526”.