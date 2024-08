L’Unieuro presenta la campagna abbonamenti: ecco i prezzi

Matteo Reggiani ha fatto gli onori di casa per Romagnauto: “Ringraziamo la Pallacanestro Forlì che ormai come ogni anno ci tiene in considerazione per il lancio della campagna abbonamenti. Vedendo in questi giorni le foto del ritorno di Bob McAdoo a Forlì mi è venuto in mente che la nostra società collabora con la pallacanestro forlivese ormai da 35 anni. Lo facciamo con passione e siamo orgogliosi di dare il nostro piccolo contributo alla pallacanestro forlivese. A tal proposito ci tengo a lanciare la promozione commerciale in partnership con la Pallacanestro Forlì 2.015: tutti i clienti che sottoscriveranno un contratto per l’acquisto di un’autovettura nuova dal 26 agosto al 31 settembre riceveranno 2 abbonamenti omaggio per l’anello centrale.”

Così il presidente Giancarlo Nicosanti: “Ringraziamo Matteo Reggiani per l’ospitalità. Siamo pronti. Ieri ci siamo presentati, abbiamo presentato il nostro team. Manca ancora l’ultimo giocatore ma contiamo nelle prossime ore di poterlo annunciare, quindi siamo in dirittura d’arrivo anche su quel fronte e l’obiettivo era quello di cercare di dare il prima possibile la squadra al completo al nostro staff tecnico, che come ben sapete ritengo sia uno di motivi più importanti dei successi degli ultimi due anni. Il fatto quindi di essere già ripartiti la primavera scorso con un prolungamento biennale credo sia la maggior certezza che possiamo dare a tutti noi, a tutti i nostri tifosi, alla società e alla città di Forlì di continuare a voler essere ambiziose. La campagna abbonamenti che presentiamo oggi si riferisce ad un campionato diverso, che non ha più le fasi a orologio, che si disputa su un girone unico e che quindi vede tutte insieme quelle società più ambiziose e strutturate che prima invece erano suddivise su due gironi. Il numero delle partite è aumentato e questo e, in controtendenza, in un mondo in cui tutto aumenta, il costo delle singole partite, per quanto riguarda l’abbonamento, è diminuito. Ci sono 3 partite in più rispetto alla passata stagione, quindi è aumentato il rateo, ma fondamentalmente di queste tre partite due le facciamo pagare e una è in omaggio. Il costo delle singole partite è di fatto diminuito e per questo invitiamo tutti i tifosi ad abbonarsi, anche perchè quest’anno ci aspettiamo partite sentite, spettacolari e che soprattutto avranno sempre grande importanza per la classifica, con la prima che al termine della regular season che salirà in LBA. Tutte la partite andranno disputate al massimo, non solo da parte dei nostri giocatori, ma anche da parte dello staff, di tutta la società e anche di tutti i nostri tifosi. Per questo invito i nostri tifosi ad abbonarsi, anche di fronte a qualche turno infrasettimanale in più, perchè tutte le 19 partite casalinghe varranno tantissimo. L’anno scorso abbiamo fatto poco di più di 2.000 abbonati, il mio obiettivo quest’anno è di farne di più.”

Finale per il general manager Renato Pasquali: “Va detto che ognuno in questa campagna abbonamenti deve fare la sua parte e la società l’ha fatto ampiamente. In una stagione dove il mercato dei giocatori è cresciuto di almeno il 20-25% e dove tasse federali e tesseramenti sono aumentati di almeno un 10%, come già anticipato dal presidente, noi abbiamo contenuto i prezzi. Se la somma totale dell’abbonamento dà l’idea che si paghi di più rispetto alla scorsa stagione, in realtà sto acquistando un numero maggiore di partite. Se consideriamo il settore giallo, quello più economico, la singola partita in abbonamento costava 8,7 €, quest’anno 8,4€. Ma se uno compra l’abbonamento, non solo paga meno a singola partita, ma arriva anche a risparmiare fino a 7 partite rispetto a quello che compra il biglietto ogni singola partita. La proporzione rimane la stessa in tutti gli altri settori. Rispetto alla stagione prima abbiamo fatto pochissime modifiche relative alle riduzioni e alle scontistiche. Abbiamo concesso un 20% di sconto agli universitari in tutti i settori del palazzetto, mentre lo scorso anno avevano il 50% di sconto solamente nel settore giallo, cioè nel non numerato. L’altra piccola modifica che abbiamo apportato è che al primo figlio in abbonamento “Family” abbiamo concesso la scontistica Under 18 per allinearlo alla scontistica Under 18 in partita singola. Il concetto chiaro di questa campagna abbonamenti è che prima ci si abbona più si risparmia. Ci sono 3 fasce: chi rinnova subito il proprio abbonamento dal 26 agosto al 13 settembre avrà le condizioni più vantaggiose e la prelazione sul proprio posto. Tutti, anche i nuovi abbonati, potranno sottoscrivere la propria tessera a partire dal 26 agosto e dopo il 13 settembre potranno acquistare l’abbonamento nei posti non rinnovati durante il periodo di prelazione. Fino al 23 settembre i nuovi abbonati godranno di una tariffa più vantaggiosa rispetto ai nuovi abbonati che sottoscriveranno il proprio abbonamento oltre tale data. Prima uno si abbona, più risparmia. “Con le unghie e con il cuore” è il payoff che meglio rappresenta lo spirito che metteremo in campo quest’anno. I giocatori in campo lotteranno e metteranno le unghie su tutti i palloni.”