L’Unieuro precipita tra i fischi con Cividale (58-79) VIDEO

Nulla da tenere. Nel silenzio assoluto del Pala Galassi per l’assenza dell’intera tifoseria, l’Unieuro Forlì cade a picco contro la corazzata Ueb Gesteco Cividale per 58-79.
A nulla sono serviti i 18 punti messi a referto da Allen, la squadra di caoch Antimo Martino non è riuscita mai trovare la scintilla giusta per raddrizzare la partita.
Unieuro Forlì - UEB Gesteco Cividale 58-79 (14-22, 22-15, 10-25, 12-17)
UNIEURO FORLÌ: Kadeem Allen 18 (5/11, 0/2), Demonte Harper 13 (3/6, 1/5), Raphael Gaspardo 7 (2/6, 0/1), Pietro Aradori 6 (3/4, 0/3), Riccardo Tavernelli 5 (1/2, 0/2), Stefano Masciadri 4 (0/0, 1/3), Tommaso Pinza 2 (1/2, 0/0), Angelo Del chiaro 2 (1/2, 0/0), Simone Pepe 1 (0/1, 0/4), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/0), Luca Dicorato romano 0 (0/0, 0/0), Jeremy Beruti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 20 / 28 - Rimbalzi: 17 3 + 14 (Riccardo Tavernelli, Giulio Gazzotti 5) - Assist: 9 (Demonte Harper, Pietro Aradori 2)
UEB GESTECO CIVIDALE: Matteo Berti 15 (6/11, 0/0), Martino Mastellari 14 (4/6, 2/3), Leonardo Marangon 13 (2/5, 3/5), Luca Cesana 11 (2/2, 2/2), Lucio Redivo 9 (1/4, 2/5), Toni RoČak 8 (2/2, 0/2), Eugenio Rota 7 (1/3, 1/1), Alessandro Ferrari 2 (1/4, 0/2), Alessandro Amici 0 (0/0, 0/1), Gabriele Calò 0 (0/0, 0/0), Giacomo Brizzi 0 (0/0, 0/0), Francesco Ferrari 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Matteo Berti 10) - Assist: 18 (Lucio Redivo 8)