L’Unieuro piegata da Cento ma il bicchiere è mezzo pieno (86-94)

UNIEURO FORLì 86

SELLA CENTO 94

UNIEURO: Berdini 17, Diarra 7, Mariuzzo 2, Riboni 2, Mian 11, Gaspardo 16, Marcantoni ne, Carey 10, Pascolo 4, Giudici ne, Josovic 3, Ceccato 14, Costabile ne. All.: Nanni.

SELLA: Woodson 7, Tanfoglio 11, Conti 7, Piccirilli, Munari 9, Montano 15, Tarallo, Davis 30, Sinani, Moretti 14, Beggio, Giombini 1. All.: Bonacina.

ARBITRI: Bonotto, Cavella, Centonza

PARZIALI: 8-20, 40-48, 64-74

TIRI LIBERI: Unieuro 16/26, Sella 29/38

TIRI DA TRE: Unieuro 14/32, Sella 13/35

Va alla Sella Cento il 1° Memorial Nicolò Ulivi, amichevole ufficiale che ha raccolto 2.150 euro in beneficenza e nel ricordo del giovane fotografo scomparso nel 2024. Un test che va alla squadra che ha giocato con più continuità, ma che l’Unieuro ha interpretato con spirito sino alla fine, chiudendo in crescendo nel quarto finale e mettendo in mostra un ottimo Berdini e un sempre più intrigante Ceccato.

Senza Santos-Silva, Pinza e Zanetti, Forlì parte con Berdini, Carey, Mian, Gaspardo e Pascolo, mentre Cento lascia inizialmente in panchina Woodson. Dopo 1’ Luca Conti sbatte violentemente la testa sul cubo dei cambi e deve fasciarsi col “turbante” prima, fortunatamente, di rientrare in una gara che gli ospiti affrontano con buon piglio da subito grazie a Davis e Moretti (8-12 al 5’). L’Unieuro non è aggressiva in difesa, ma quando stringe le maglie riesce a pungere in contropiede con Berdini e Gaspardo impattando sul 12-12. Woodson ridà comunque slancio alla Sella per il 15-20 all’8’, ma Ceccato accorcia e l’inizio della seconda frazione è tutto di marca forlivese. L’Unieuro esprime il meglio di sé con Berdini, Gaspardo e le triple di un ispiratissimo Ceccato e vola sul 33-26 al 14’. Il fuoco, però, si spegne troppo presto, con Montano e Davis che si prendono tutta la scena mentre, con le rotazioni e un Carey non ispirato (1/7 al riposo), i romagnoli perdono fluidità e certezze in avanti finendo per subire il gran finale emiliano che, proprio con 2+1 del suo lungo Usa a fil di sirena, chiude all’intervallo sul 40-48.

Ancora Sella e ancora Davis in avvio di secondo tempo, col mezzo lungo di Bonacina che arriva a quota 30 e propizia il +13 del 25’22” (53-66). Forlì soffre tanto a rimbalzo, scivola sul 53-68, ma non perde mordente e con le triple di Ceccato e Carey ritorna sul 61-68 al 28’ prima di un quarto periodo che inizia a marce bassissime e che è proprio la squadra di casa ad accendere tornando sul 69-76 con Mian a -6’15”.

Cento, che rinuncia a fare rientrare i due Usa, si tiene avanti con Montano e i liberi, ma l’Unieuro chiude con ancora benzina nelle gambe e voglia in testa: Berdini la trascina con 7 punti in fila, ma la rimonta si arresta sull’86-92 di Carey a -43”. Munari blinda la vittoria dalla linea, ma Forlì chiude tra gli applausi dei suoi mille tifosi.

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