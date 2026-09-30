L’Unieuro, Perkovic e il nodo dei visti: ecco la strategia di Forlì

Unieuro Forlì Basket
Toni Perkovic si riprenderà la maglia numero 13 lasciata poco più di un anno fa
Toni Perkovic si riprenderà la maglia numero 13 lasciata poco più di un anno fa

Con rapidità di decisione e tempestività di esecuzione inconsuete, per non dire inusitate rispetto al passato e alle abitudini la Pallacanestro 2.015 è riuscita a sopperire alla lacuna venutasi a creare nella rosa di coach Francesco Nanni a causa dell’indisponibilità a tempo tuttora indeterminato di Donald Carey Jr.

Ieri alle 18, è arrivato o per meglio dire tornato a Forlì, Toni Perkovic e se le visite mediche cui sarà sottoposto nella mattinata di oggi non riscontreranno problematiche fisiche, sarà lui a sostituire il play-guardia statunitense.

Già a partire dal match di sabato al Pala Galassi tra Unieuro e Sella Cento, perché una volta ricevuto auspicabilmente il via libera da parte dello staff medico, il direttore sportivo Alessandro Bonotti cercherà di bruciare nuovamente i tempi per tesserarlo e consentirgli di ri-esordire immediatamente.

Perkovic, guardia di 191 centimetri nativa di Pola, ritroverebbe nel caso un palasport decisamente diverso rispetto a quello che vide per l’ultima volta nel 2024-2025. Allora lui si sacrificò a giocare qualche minuto nonostante un problema al ginocchio, nella famigerata garaquattro a porte chiuse di semifinale play-off con Rimini, sabato vedrebbe invece un palazzetto pieno di tifosi, di entusiasmo dopo l’esordio vittorioso a Cividale e di affetto nei suoi confronti. Perché sì, nella sua precedente esperienza in biancorosso, Perkovic seppe farsi amare per le performance in campo, ma anche per l’atteggiamento positivo e combattivo dimostrato.

Se non ci saranno motivi ostativi, dunque, sarà lui ad ereditare il ruolo, ma forse anche il numero di maglia (curiosamente il 13 per entrambi) di Carey, a cui pur a malincuore la società rinuncerà. Anche per evitare di trovarsi con tre contratti sul groppone e di creare grattacapi a coach Nanni nei prossimi mesi, come avvenne invece a inizio 2025 con Martino costretto a scegliere chi mettere in campo tra Harper, il temporaneamente recuperato Dawson e proprio Perkovic (il cui contratto fu prolungato il 6 gennaio di quell’anno), Forlì tratterà ora con il giocatore e il suo agente la risoluzione anticipata del rapporto.

Il croato sarà quindi il sostituto sino a fine torneo? Dipenderà dalle prestazioni e dalle valutazioni dell’Unieuro perché come avevamo anticipato ieri, Perkovic ha accettato di non avere un contratto garantito sino a giugno. Per cautelarsi anche sotto l’aspetto tecnico, il club di viale Corridoni si è tenuto un’opzione di risoluzione anticipata esercitabile esclusivamente da parte sua a inizio gennaio 2027. Se l’esterno di Pola convincerà di nuovo, così come accadde due anni fa, resterà, altrimenti Forlì potrà tornare a caccia di un giocatore extracomunitario sfruttando il terzo visto per l’Italia richiedibile da parte delle società solo dal 13 gennaio.

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