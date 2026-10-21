L’Unieuro per il colpaccio ma attenzione al trappolone

Per una, stiamo parlando dell’Elachem Vigevano, quella di stasera è “la partita”, cioè un incontro da vincere a tutti i costi per iniziare a carburare e schiodarsi dallo zero in classifica che detiene.
Per l’altra e quì parliamo dell’Unieuro, è al contempo un’occasione grandissima e un altrettanto rischioso “trappolone”. Stati d’animo diametralmente opposti per le due protagoniste stasera al Pala Elachem, del primo dei tantissimi turni infrasettimanali di cui è infarcita la Serie A2 in questa stagione.