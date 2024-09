L’Unieuro ingrana alla distanza ma i Blacks ci sono

BLACKS 66

UNIEURO 79

BLACKS: Calbini 8, Sirri, Vico 8, Naccari, Poggi 7, Dincic 9, Cavallero 17, Fragonara 6, Zangheri, Poletti 11, Bendandi e Ndiaye ne. All.: Garelli.

UNIEURO: Tavernelli 8, Harper 7, Cinciarini 10, Pollone 3, Gaspardo 13, Del Chiaro 12, Parravicini 10, Pascolo 4,Magro 6, Pinza 6, Gobbo, Sanviti. All.: Martino.

PARZIALI: 20-20, 34-41, 50-65

L’Unieuro vince alla distanza anche il test del Pala Cattani. Se Gigi Garelli parte con Fragonara, Calbini, Cavallero, Dincic e Poletti, Martino risponde con i cinque già schierati in quintetto a Imola (Tavernelli, Harper, Pollone, Gaspardo e Del Chiaro) e l’avvio biancorosso è più sciolto rispetto a quanto visto mercoledì. Subito 4 punti di un Del Chiatro ben innescato, ma Faenza risponde presente, dapprima con le triple di Dincic, poi con una manovra fluida che crea opportunità per tutti. La retroguardia dell’Unieuro non è aggressiva, lascia troppi spazi e i Blacks dopo 5’20” sono sul 16-10 con Cavallero dall’arco. Il vantaggio manfredo tiene anche se entra Cinciarini e, ancora una volta, fa subito sfoggio di tutto il suo talento. Per l’aggancio a quota 20 alla prima sirena servono, allora, due recuperi difensivi, chiusi proprio dal capitano e da un Parravicini molto più nel vivo del gioco rispetto all’esordio in maglia forlivese.

Da questo momento i biancorossi prendono in mano l’inerzia del match, trovando ancora una volta risorse offensive anche dal 2006 Pinza: sua la tripla del 24-31 al 14’, poi lo imita Gaspardo (25-34) e la squadra di coach Martino si muove con continuità mandando Cinciarini in doppia cifra all’intervallo e resistendo all’intensità di una Faenza mai alla mercè degli avversari e in scia sino a quando, dopo il riposo, Del Chiaro è il protagonista del break di 11-3 che issa l’Unieuro sul 37-52 al 23’26”.

L’Unieuro inizia a fare vedere tutta la differenza fisica e tecnica sui Raggisolaris che in difesa iniziano a soffrire, trovando buoni spunti con Poletti e Poggi, ma concedendo molto ai biancorossi che al 27’ trovano anche la prima tripla targata Demonte Harper: vale per il 44-61 e strappa l’applauso di un pubblico che, sino a quel momento, lo aveva visto molto con la palla in mano, ma soprattutto per creare a favore dei compagni. Il quarto periodo ha meno da dire, Martino dà spazio anche ai giovani Gobbo e Sanviti e continua a cercare minuti per Davide Pascolo da “4”, un ruolo che di fatto l’anno scorso non ha mai ricoperto e che, invece, con Del Chiaro e Magro (sempre applaudito dai tifosi) al fianco, sarà principalmente il suo in questa nuova versione biancorossa.

Garelli, invece, continua a spingere sui suoi titolari e con 8 punti di Cavallero, preciso e mai sopra le righe, ricuce sul 62-69 al 34’48” inducendo Martino a chiamare a raccolta i suoi. Non c’è un’immediata risposta, i Blacks ora mordono, ma non riescono ad accorciare ulteriormente, respinti prima dall’arresto e tiro di Parravicini, poi dal tap-in di Del Chiaro: 62-73 a 3’ dalla fine con tensione conclusiva tra Parravicini e Poggi. Saranno amichevoli, ma l’intensità non manca mai.