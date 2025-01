L’Unieuro inciampa nell’ultimo quarto e Rieti fa festa (64-65) VIDEO

Un ultimo quarto in caduta libera per l’Unieuro e Rieti banchetta al Pala Galassi (64-65), col giallo finale per la tripla di Harper giudicata da due punti e il possibile overtime che sfuma. In una gara dal punteggio molto basso , al 30’ il tabellone dice 48-41 Forlì, poi i laziali risalgono e sorpassano. Al 35’ l’Unieuro è ancora sul +8 (53-45), ma smette di segnare. L’asse Monaldi-Spanghero porta il 56-61 al 39’30” poi Perkovic da tre accorcia sul 59-61. Sarto fa 2/2 ai liberi ma l’indemoniato Perkovic ancora da tre scrive il 62-63 a -11”. Fallo tattico su Sarto a -6” e il laziale non trema (62-65). Ultima azione per Forlì: Harper buca la retina ma il tiro è valutato da due e fa festa Rieti.