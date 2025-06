L’Unieuro ha fatto il massimo e ora è attesa da tanti quesiti

Lo aveva doverosamente ricevuto nel 2023, arrendendosi solo in finale a un avversario superiore come Cremona, torna a guadagnarselo tutto anche in questa stagione. È l’onore delle armi, consolazione che oggettivamente non consola, ma tributo doveroso e dovuto che l’Unieuro, all’indomani della sconfitta in garaquattro di semifinale con Rimini che pone fine al proprio campionato, si è meritata senza se e senza ma. È un’eliminazione che lascia un retrogusto amaro per tanti motivi, ma nessuno di questi riguarda quanto la squadra di Antimo Martino ha mostrato in campo da fine gennaio in poi e in play-off nobilitati dall’impresa corsara di garacinque a Cividale. La semifinale è il traguardo che Forlì poteva raggiungere facendo il massimo (e forse anche qualcosa in più) e, visto il livello dell’A2, non era detto lo raggiungesse. Vi è riuscita, ha giocato 4 gare alla pari con RivieraBanca e per tentare di fare davvero un passo in più, e conquistare una finalissima che avrebbe avuto del clamoroso per le risorse tecniche dei biancorossi, sarebbero serviti 3 ingredienti di cui due sono dolorosamente mancati.

Due ingredienti sono mancati

Il primo è un’avversaria diversa rispetto agli attrezzatissimi, profondissimi e talentuosissimi riminesi ma a dire il vero se fosse stata Cantù sarebbe stato uguale se non peggio, il secondo è il fattore campo, di cui l’Unieuro non ha potuto beneficiare e che forse avrebbe potuto spingere Perkovic e compagni oltre i limiti che stanchezza e guai fisici hanno loro imposto. Sì, perché il terzo ingrediente va sotto la dicitura “infortuni”: le gare saltate o giocate dalla guardia croata e da Daniele Magro solo per lodevole sacrificio personale in condizioni che non lo avrebbero consentito, non hanno permesso ad Antimo Martino di giocarsela a pari condizioni. E questa, per la Pallacanestro 2.015, inizia ad essere una maledizione. Restando solo agli ultimi 3 anni, prima Vee Sandford e il suo infortunio muscolare in garauno dei Quarti con Chiusi (tornerà con Udine ma a mezzo servizio), poi i due turni dell’anno scorso senza Kadeem Allen e adesso Perkovic e Magro.

L’Unieuro ha fatto il massimo

Davvero, più di quanto ha fatto era difficile chiedere a una squadra che a gennaio non dava l’impressione di poter crescere, tecnicamente e in mentalità, come invece ha fatto. L’amarezza, semmai, sta in tutto ciò che ha accompagnato il cammino dei biancorossi. Complici la resa in campo e i problemi fisici di Dawson e Harper (vittima di un inammissibile atto vandalico a gennaio), l’incerta gestione della fase a tre stranieri, gli alti e bassi di molti italiani e le sconfitte “buco nero” patite in trasferta, la squadra non ha mai goduto di una vera fiducia della piazza e il clima è sempre stato freddo. Salvo poi esplodere in concomitanza con le porte chiuse della scorsa settimana e il comunicato contro i tifosi violenti diffuso dalla società. Un clima che l’estate riscalderà? Fermi un attimo, perché al compimento del suo 10° anno di vita, questa sarà l’estate nella storia della Pallacanestro 2.015 con più domande aperte di tutte. E le risposte servono in tempi rapidi e con passo deciso proprio per ridare spinta anche all’ambiente.

Un’estate ricca di domande