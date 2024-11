L’Unieuro ha deciso di sostituire Shawn Dawson: arriva la guardia croata Toni Perkovic

L’edema osseo che ha spedito in infermeria Shawn Dawson e ha complicato tremendamente la strada dell’Unieuro Forlì non è ancora in via di guarigione. E così, dopo aver atteso un mese, la Pallacanestro 2.015 ha deciso di correre ai ripari. Al posto di Dawson, per ora con un contratto a gettone di un paio di mesi, arriva la guardia croata di 26 anni e 190 centimetri Toni Perkovic. Attualmente fermo dopo una buona stagione al Kk Spalato (11,2 punti di media con il 33% da tre nella massima lega croata, 10,9 sempre con il 33% nell’Aba), Perkovic è atteso per domenica mattina a Forlì. Da vedere se potrà debuttare già mercoledì a Torino nel turno infrasettimanale. Di certo resterà a Forlì per un paio di due mesi, permettendo a Dawson di guarire con calma e all’Unieuro di fare le valutazioni del caso.