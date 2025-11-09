L’Unieuro Forlì tenta il rilancio: nuova vittoria contro Milano 80-70 VIDEO

Unieuro Forlì - Urania Milano 80 - 70 (26-20; 11-8; 21-23; 22-19)
UNIEURO FORLÌ: Pepe 12, Allen 9, Harper 13, Gaspardo 20, Del Chiaro 3, Tavernelli 5, Aradori 5, Masciadri 8, Gazzotti 5, Pinza, Bonomi n.e., Berluti. All.: Antimo Martino.
URANIA MILANO: Sabatini 8, Taylor 13, Cavallero 22, Lupusor 10, Morgillo 4, Rashed, D’Almeida 10, Abega 3, Rossi n.e., Calvio ne. All.: Marco Cardani.
L’Unieuro Forlì potrebbe davvero avere imbeccato la strada giusta. Sul parquet amico del Pala Galassi, la squadra di coach Antimo Martino ha conquistato una nuova vittoria contro la Wegreenit Urania Milano con un rotondo 80-70 alla fine del quarto parziale.
Partita da ricordare per la possente ala dei romagnoli Raphael Gaspardo che fa registrare sul tabellino finale la bellezza di 20 punti personali. Gratificanti, ma non sufficienti per guadagnarsi anche il titolo di best scorer del match. Che, invece, va alla giovane guardia classe 2003 avversaria Matteo Cavallero: autore di 22 punti.