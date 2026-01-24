L’Unieuro Forlì affonda anche in casa dell’Urania Milano: 99-81

URANIA MILANO-UNIEURO FORLÌ: 99-81 (25-19, 51-47, 79-67)

URANIA: Sabatini 3 (1/1 da tre), Rossi, Taylor 21 (8/12, 0/5), Amato 6 (0/1, 1/3), Gentile 11 (5/10), Morgillo, Morse 4 (2/5), Bracale, D’Almeida 14 (4/4), Cavallero 25 (8/13, 2/3), Lupusor 15 (3/3, 3/6), Rashed. Allenatore: Marco Cardani.

UNIEURO: Harper 13 (3/7, 1/3), Stephens 18 (9/12), Gaspardo 17 (2/8, 2/4), Gazzotti, Beruti, Aradori 2 (1/2, 0/2), Tavernelli 5 (1/2, 0/2), Pepe 18 (4/4, 2/4), Masciadri 8 (1/1, 2/2), Pinza (0/1, 0/2). Allenatore: Antimo Martino.



L’Unieuro Forlì perde in casa dell’Urania Milano una sfida fondamentale nella corsa alla sopravvivenza e viene ribaltata anche la differenza canestri, visto che i romagnoli, che avevano vinto di 10 punti all’andata, sono stati sconfitti 99-81. Dopo essere rimasto a galla nel primo tempo, il team forlivese trova il vantaggio sul 55-57 con una penetrazione di Gaspardo, resta aggrappato al match fino al 66-65 ma poi incassa un 10-0 negli ultimi 160 secondi del terzo periodo e non riesce più a rialzarsi.