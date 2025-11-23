L’Unieuro fa tremare la Fortitudo, poi smette di fare canestro e affonda in volata (81-72)

Fortitudo Bologna - Unieuro Forlì 81 - 72 (19-15; 23-20; 15-21; 24-16)

FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 11, Della Rosa 8, Anumba 8, Sarto 12, Sorokas 15, Harris 15, Moretti 5, Mazzola, Guaiana 7, Gamberini n.e., Braccio n.e.. All.: Attilio Caja.

UNIEURO FORLÌ: Pepe 15, Allen 7, Harper 15, Gaspardo 14, Del Chiaro 6, Pinza 3, Aradori 12, Masciadri, Gazzotti, Tavernelli n.e., Berluti. All.:Antimo Martino.

L’Unieuro lotta a lungo alla pari con la Fortitudo, poi nella volata finale smette di fare canestro e si incarta in una serie di errori che fanno esultare la F. Non bastano i 15 punti di Pepe e Harper.

Primo tempo nel quale i romagnoli devono far fronte ad una situazione rimbalzi complicata soprattutto dalle tante carambole concesse all’attacco fotitudino. A 5’16’’ al primo mini intervallo Harper imbuca dall’arco la bomba del sorpasso biancorosso, sull’8-10. A chiudere il quarto di Forlì è la tripla di Pinza del 19-15. Nel secondo quarto l’Unieuro Forlì reagisce al -13 spinta dai suoi americani. A 3’36’’ dall’intervallo Gaspardo accorcia fino al -6 con la bomba del 35-29, cui segue il -5 di Harper. Chiude il primo tempo sul 42-35 una sessione ai liberi di Pietro Aradori.

L’avvio di secondo tempo è nel segno di Forlì. Mentre in difesa la voce rimbalzi migliora, dall’altro lato del campo i romagnoli scaldano la mano dai 6,75 e con le triple di Aradori e Pepe toccano il -1, che consiglia Caja al time out a 4’33’’ dalla fine del terzo quarto sul 47-46. L’Unieuro continua a segnare dall’arco e a 53’’ dall’ultimo mini intervallo, Gaspardo e Harper confezionano il sorpasso romagnolo, con l’americano autore del 52-54. L’inizio dell’ultimo quarto vede coach Martino fermare il gioco a 8’55’’ dalla sirena sul 62-56. I biancorossi escono dal time out nel modo migliore, con la bomba di Gaspardo del 62-59. Sale quindi in cattedra Simone Pepe, che con due rimbalzI e due centri da oltre l’arco impatta a 65 a 6’57’’ dalla fine. Il sorpasso lo confeziona a 5’05’’ Pietro Aradori, che pianta i piedi oltre i 6,75 e centra il 65-68. Bologna reagisce immediatamente con un 5-0 di parziale, rintuzzato da Aradori a cronometro fermo per il 71-70. Il finale si avvia così sul punto a punto. A 3’08’’ Pepe lucra due liberi da rimbalzo difensivo e imbuca il sorpasso, con Forlì avanti 71-72. Con 3 liberi di Sarto Bologna allunga di 2 punti a 2’44’’ dalla sirena, prima che Della Rosa sfrutti un’amnesia difensiva per procurarsi i liberi del 76-72. Forlì non punge in attacco e a 52’’ Anumba trova il fortunoso tap-in del 78-72 che indirizza il match.