L’Unieuro e Del Chiaro si separano

La Pallacanestro 2.015 Forlì ha trovato l’accordo con Angelo Del Chiaro per la rescissione consensuale del contratto, ufficializzata con un comunicato stampa. “La società intende ringraziare il giocatore per la serietà e la professionalità dimostrate fin dal suo arrivo in biancorosso nell’estate del 2024. Le tante battaglie combattute insieme ci hanno permesso di apprezzare le qualità umane prima ancora di quelle tecniche. Ad Angelo il più sincero in bocca al lupo per una carriera lunga e ricca di soddisfazioni”.