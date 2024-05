L’Unieuro debutta vincendo ai play-off: nel finale tutto il palazzo canta “Romagna mia” VIDEO GALLERY

Unieuro Forlì - Elachem Vigevano 87 - 71 (31-11; 19-22; 23-12; 15-26)

UNIEURO FORLÌ: Valentini 7, Zampini 18, Pollone 3, Johnson 6, Magro 10, Cinciarini 16, Pascolo 12, Radonjic 7, Tassone 3, Munari 3, Zilio 2, Borciu. All.: Antimo Martino.

ELACHEM VIGEVANO: Rossi 10, Smith 18, Peroni 3, Leardini 5, Wideman 12, Bertetti 3, Battistini 14, Ceron 6, Bertoni, Strautmanis, Bettanti. All.: Lorenzo Pansa. Ass.: Bruni e Lazzarini.

L’Unieuro Forlì esordisce ai Playoff battendo Vigevano davanti a 3.400 spettatori. Per i romagnoli, sospinti dalla solita tenacia difensiva, spiccano i 18 punti di Zampini ed i 16 di Cinciarini, ma come sempre è il gioco d’insieme della squadra allenata da coach Antimo Martino a fare la differenza. Martedì 7 maggio alle ore 20.30 si replica all’Unieuro per Gara 2. Biglietteria aperta all’Unieuro Arena domani, lunedì 6 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00. Martedì mattina 9.00-13.00 e dalle 19.30, sempre all’Unieuro Arena.