L’Unieuro dà spettacolo, ma sulle tribune c’era il minimo storico di pubblico per un derby

Era il 21 dicembre dello scorso anno e quando il cronometro segnava il minuto 25 e 25 secondi, dopo una tripla di Raphael Gaspardo il tabellone del Pala Galassi segnava impresso Unieuro-Dole 61-45. Un vantaggio di 16 punti nel derby che al minuto 32’50” sarà stato completamente eroso da Forlì al punto che Rimini sbancherà l’impianto di via Punta di Ferro per 86-77. Dopo poco meno di un anno, nello stesso palasport, la storia si è ribaltata completamente: Rbr avanti di 14 al 21’ e vittoria finale della Pallacanestro 2.015 di 11 punti.

Cos’è cambiato da allora? Tanto in casa riminese, tutto in quella forlivese. Sì, perché da una squadra vecchia e mal assemblata che quasi sempre subì i rientri avversari, si è passati a un gruppo coeso e giovane che, al netto dell’importanza avuta mercoledì dal più anziano di tutti (Davide Pascolo), ha chiuso il match con decisamente più birra nelle gambe e lucidità in testa dei propri rivali. Una remuntada che all’intervallo, con l’Unieuro sotto di 9 e una Dole apparentemente granitica di fronte, sembrava pia illusione per i padroni di casa, ma con questa Forlì stile “pazza Inter”, mai dire mai. E, infatti, ecco il ribaltone che sembra ormai nelle corde dei biancorossi. Coach Francesco Nanni lo aveva già detto a inizio stagione, affermando che dai suoi si poteva aspettare sia break negativi che lunghi parziali positivi e che, contro Forlì, nessuna gara sarebbe mai finita prima del 40’. Ci aveva visto lungo, o per essere più precisi, aveva avuto immediatamente coscienza del materiale che aveva in mano.

L’importante, ribadito anche nel post partita di mercoledì, era ed è «non avere mai musi lunghi se costruisci buoni tiri che non entrano o se gli avversari, di talento, realizzano canestri difficili: si va dall’altra parte e riprendi a giocare e se continui a costruire bene e a rendere difficili gli attacchi altrui, allora ci sono buone possibilità di vincere: noi questo l’abbiamo fatto». E non solo nel derby.

La Forlì “versione Inter” le rimonte le ha in tasca sempre quest’anno. Anche quando non vanno a buon fine, ci son state anche con Livorno, dal -19 del 31’ al -1 e a Brindisi, dal -18 del 27’ al -2. Se tre indizi fanno una prova, non è solo una casualità.

Motivo in più, dopo una vittoria “folle” come quella nel derby, per domandarsi come l’Unieuro possa trovare più sostegno sugli spalti di quello che ha sinora. Certo, era mercoledì (ma senza Champions League), era brutto tempo e da Rimini senza il Barrio, sono venuto meno di 80 persone. Però la Curva Nord di casa c’era ed era bella piena, contrariamente al dicembre scorso quando mancò per protesta ed erano invece presenti tre pullman di tifosi riminesi, eppure abbiamo assistito al derby “aperto” con meno pubblico di sempre: 2.825 presenti a fronte dei 3.055 dell’anno scorso, dei 3.300 del gennaio 2025 quando addirittura fu vietata la trasferta agli ospiti, ai 3.710 dell’ottobre 2023 e ai 3.553 del gennaio dello stesso anno (entrambe le volte senza restrizioni). Perché succede?

Diciamo la verità, nonostante i prezzi invariati al botteghino e per gli abbonamenti, la crisi c’è e le famiglie la sentono eccome e la pallacanestro è uno sport che obiettivamente sta perdendo appeal, ma una Forlì bella a vedersi come quella di quest’anno non c’era da tempo. Allora la domanda è una sola: questi dati rispecchiano il massimo di quanto sia in grado di esprimere oggi la passione cittadina per il basket o c’è un margine storico recuperabile e un nuovo potenziale da attrarre? Una squadra così piena di giovani merita un pubblico dove gli assenti (curva a parte) sono proprio i giovani? La prima risposta è sì, la seconda è no. Tutti devono e possono fare di più: forlivesi e società.