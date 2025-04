L’Unieuro da derby ha scoperto il fattore Del Chiaro

Il biglietto sul volo per i play-off è prenotato e ora l’Unieuro ha due opportunità per imbarcarvisi potendo persino trovare posto in prima classe.

Che la vittoria nel derby con la Fortitudo fosse uno snodo cruciale della stagione, era evidene già alla vigilia, ma il successo ribaltando anche la differenza canestri negli scontri diretti ha messo la squadra biancorossa in una posizione invidiabile. Il vantaggio sulle ottave, ossia sulle formazioni che dovranno mettersi alla rischiosa prova dei play-in, è di 4 lunghezze e queste squadre sono Urania Milano e Fortitudo Bologna. Con entrambe la Pallacanestro 2.015 è in vantaggio (2-0 sulla Wegreenit) e se la matematica non può certificare sin d’ora il raggiungimento diretto del tabellone play-off è solo per il gioco delle molteplici combinazioni di classifica avulsa che deriverebbero in caso di duplice sconfitta dei romagnoli nei match con Brindisi e a Cento.

Con una vittoria i conti tornerebbero, con una doppietta sarebbe quarto posto. Difficilmente terzo, perché Cantù andrebbe per forza superata e un suo doppio passo falso sul rettilineo finale ad Avellino e in casa con Vigevano, è poco probabile, ma comunque avere la terza testa di serie della griglia rappresenterebbe un risultato di grande levatura. Soprattutto considerando come era iniziato il campionato e alla classifica che l’Unieuro deteneva dopo la seconda giornata di ritorno: 10° posto, a -10 da Cantù. E dopo quattro turni, Forlì era persino 11ª, anche se a -8 dai brianzoli.