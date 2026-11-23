Verrà annunciato oggi e arriverà in città domani il nuovo innesto della Pallacanestro 2.015 chiamato a sostituire, con un contratto di due mesi, Marcus Santros-Silva: è Michael Gilmore, centro 31enne di passaporto belga nipote di una leggenda Nba come Artis Gilmore e free agent dopo un 2006 trascorso, sino a maggio, tra Cina, Filippine e Hong Kong. Volto già noto per l’Italia avendo militato anche a Varese e nella seconda parte del 2024-2025, a Piacenza in A2.

Un innesto importante in un momento delicato per i biancorossi che il volto scuro in conferenza stampa di coach Francesco Nanni rende palese. «Sono deluso e personalmente molto arrabbiato. Alla fine abbiamo giocato senza Santos-Silva e Berdini dalla fine del terzo periodo per una botta al muscolo sopra il ginocchio sinistro e Nicola stava facendo una gran bella partita. Detto ciò non sono contento di tante cose e soprattutto dei 5 minuti orrendi che abbiamo avuto al rientro dall’intervallo». Il momento che ha cambiato l’inerzia della gara. «In quel momento abbiamo fermato troppo la palla in attacco e ciò ha permesso a Mestre di trovare buoni canestri in transizione e non possiamo permetterlo. Avevamo alcuni obiettivi che abbiamo raggiunto, altri no a partire dalla difesa uno contro uno: è stata la partita in cui più abbiamo subìto a livello di duelli individuali. È una sconfitta che fa male e deve farci male perché dobbiamo imparare, dobbiamo crescere».

Intanto pare che la partita di domenica prossima a Sassari potrebbe essere rinviata per la convocazione di Riismas nella nazionale estone. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

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