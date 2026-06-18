L’Unieuro conferma Tommaso Pinza. Coach Nanni: “Ci darà tanta energia”

In una nota, l’Unieuro ha ufficializzato la conferma di Tommaso Pinza per la prossima stagione. «Siamo molto felici della conferma di Tommaso - ha detto il coach Nanni - un giocatore e un ragazzo che ho avuto modo di conoscere da tanti anni. Alla sua prima stagione in A2 ha già dimostrato di poter competere nella categoria, concludendo l’annata sfiorando il 40% nel tiro da tre punti. È un ragazzo che porterà in campo grande intensità ed energia, oltre a un attaccamento alla maglia e alla città che, sono sicuro, sarà contagioso per tutti i compagni. Siamo contenti che possa continuare la sua crescita con noi e non vediamo l’ora di scoprire il livello che potrà raggiungere come giocatore».

La conferma di Tommaso Pinza rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione del roster biancorosso per la stagione 2026/2027, nel segno della continuità e della valorizzazione dei talenti cresciuti nel vivaio.