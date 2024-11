L’Unieuro ci mette il cuore ma si arrende a Cantù (71-76) VIDEO GALLERY

L’Unieuro dà tutto quello che ha in corpo si arrende in casa 71-76 a Cantù (16-20, 37-35, 62-56). I biancorossi si arrendono in volata ma nelle fasi decisive hanno troppo poco da Harper. Per i brianzoli top scorer Grant Basile con 25 punti e sprazzi alla Doncic, in casa biancorossa 14 punti per Harper e 13 per Gaspardo.

Subito Perkovic

In avvio Forlì con Perkovic in quintetto con Tavernelli, Harper, Gaspardo e Del Chiaro. Avvio freddissimo in attacco dei biancorossi, con Del Chiaro a quota due falli dopo 2’24” (0-4) e primo cesto di casa solo 3’36” con Tavernelli in entrata acrobatica. Qui entra in partita Perkovic (7 nel primo quarto) ma il guaio è che Forlì in un amen si ritrova con Del Chiaro e Magro con due falli e Cantù fa pesare il suo tonnellaggio corroborato dall’energia dell’ex Valentini (5 in un amen per il 16-20 al 10’). Secondo quarto dove l’atletismo di Cantù resta un problema e Basile in particolare è a tratti immarcabile (23-30 al 14’30”), ma è un ritrovato Gaspardo a tenere a galla la banda di Martino (31-32 al 17’16”), con i biancorossi che chiudono avanti alla pausa lunga (37-35), con Perkovic (9) e Basile (12) top scorer sui due fronti.

Emozioni e volata amara