L’Unieuro chiamata alle prove generali

Tra una settimana sarà Supercoppa quindi vincere conterà davvero ma per l’Unieuro è ancora tempo di prove, ancorché sempre più specifiche e significative. L’ultima è l’ormai tradizionale “Memorial Bortoluzzi” che oggi e domani si svolgerà a Lignano Sabbiadoro.

Quattro squadre in campo con prima semifinale (alle 19) tra Forlì e Benedetto Cento e seconda con la sfida tra Gesteco Cividale e Mestre alle 21.15, poi domani le due finali molto distanziate tra loro a livello di programmazione: quella per il terzo posto alle 16.15 e, dopo un intermezzo con il match tra Dinamo Gorizia e Pordenone, quella per l’aggiudicazione del trofeo alle 20.45. Solo le partite che vedranno impegnata Cividale saranno trasmesse in diretta streaming, quindi per osservare Aradori e compagni, servirà recarsi in loco, al costo in biglietteria di 10 euro.

Gare importanti quelle in programma, ma coach Antimo Martino dovrà giocarsele senza la propria ala-pivot titolare, Raphael Gaspardo, volato a Copenaghen dove disputerà la Coppa Europa di 3x3 con la nazionale di cui fanno parte Amedeo Della Valle, il faentino Carlo Fumagalli e l’ex Virtus Imola, Dario Masciarelli. Per loro due impegni oggi con Svizzera (10,30) e Serbia (ore 15). Se l’Italia arriverà prima o seconda, andrà avanti e domenica giocherà la fase finale della manifestazione lottando per la zona medaglie.

Dall’inizio della prossima settimana Gaspardo sarà a disposizione del tecnico molisano il quale, comunque, ha tante cose da analizzare attentamente durante i due match di Lignano Sabbiadoro.

«Ci aspetta un torneo con quattro formazioni di A2, con due amichevoli che rappresentano sicuramente un’occasione importante prima dell’inizio ufficiale della stagione di venerdì prossimo - afferma Antimo Martino -. L’obiettivo è continuare nel processo di conoscenza reciproca, provando a metabolizzare i tanti concetti inseriti in questo periodo. Sicuramente ci vorrà del tempo per raggiungere un’intesa generale considerando che la squadra è cambiata molto sotto tanti punti di vista, perciò ogni allenamento, ogni partita, rappresentano delle opportunità per migliorare e conoscersi».