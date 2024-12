L’Unieuro che vince può ancora sperare nella coppa Italia

Il successo che voleva e che le serviva. L’ultimo turno di campionato si è incasellato in modo favorevole all’Unieuro solo parzialmente, ma comunque in modo tale da lasciarle ancora aperta una porta per staccare il pass per le finali di Coppa Italia di Genova conquistando la quarta posizione al giro di boa del campionato.

La classifica avulsa

Un risultato che sembrava utopistico se si riavvolge il nastro al termine della 13ª giornata, quando il distacco dalla quarta era di 6 punti, ma che a 40 minuti dalla fine dell’andata è potenzialmente raggiungibile, anche se a Forlì servirà quantomeno un forte aiuto da parte della rilanciata Vuelle Pesaro. Il destino, come si suol dire, non è dunque tutto nelle mani dei giocatori di Antimo Martino, ma l’opzione che li qualificherebbe non è così peregrina. Quale? Serve un arrivo a 4 squadre a quota 24: Cividale, Urania Milano, Tezenis Verona e Forlì. In quel caso la classifica avulsa darebbe 4 punti ai romagnoli e all’Urania e 2 punti a veneti e friulani, tagliati fuori dalla corsa. L’avere vinto lo scontro diretto con Milano farebbe a quel punto la differenza e porterebbe i biancorossi a Genova. Potenzialmente per un derby di semifinale con RivieraBanca, se Rimini andrà a vincere domenica a Cremona chiudendo così al 1° posto.

Combinazioni