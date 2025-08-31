L’Unieuro cala alla distanza e Pistoia vince all’overtime

UNIEURO FORLì 103

ESTRA PISTOIA 105

Unieuro FORLì: Pepe, Allen 13, Harper 30, Pinza 9. Gaspardo 8, Del Chiaro 12, Tavernelli 9, Aradori 10, Masciadri 7, Gazzotti 5, All.: Martino.

Estra Pistoia: Betti 7, Gallo 15, Stoch 6, Alessandrini 29, Campogrande 14, Magro 10, Johnson 20, Dellosto 4. All.: Della Rosa.

PARZIALI: 23-16; 47-44; 72-69; 92-92.

Un supplementare venerdì per battere Mestre e andare in finale, uno ieri sera per sconfiggere l’Unieuro e aggiudicarsi la Us Modena Basket Cup. L’Estra Pistoia fa gli straordinari e li fa più che bene visto che, pur priva di Saccaggi e Zanotti e con uno straniero in meno (la guardia-ala del 2000, Seneca Knight, lo scorso anno al Newcastle in Inghilterra, è stata annunciata solo due giorni fa), riesce a rimontare e superare definitivamente i biancorossi nel prolungamento di un match nel quale, come 24 ore prima, la squadra di Antimo Martino cala vistosamente nella ripresa.

L’Unieuro sfiora anche la doppia cifra di vantaggio in avvio di seconda frazione, ma i toscani, sospinti dai canestri dell’ex cesenate Alessandrini, si avvicinano e, a 2’25’’ dall’intervallo, trovano anche il sorpasso. Dopo il minuto di sospensione chiesto da coach Martino, Tavernelli si carica la squadra sulle spalle e con 5 punti in fila riporta i suoi sul 45-41. Dopo un’altra palla rubata è invece un sontuoso Harper (30 per lui alla fine), a siglare il 47-41. Pistoia, però, c’è e lo fa vedere dai cinque minuti finali del terzo periodo: Forlì con Harper, Del Chiaro e Pinza, va anche a +9, poi la difesa inizia a perdere colpi e l’Estra agguanta i supplementari coi liberi di Benetti portandosi sul 94-103. Harper ha ancora cartucce da sparare e firma il -2 cui, però, Allen non riesce a far seguire il canestro dell’aggancio e con un Magro versione “gara dell’ex”, Pistoia si porta a casa la Coppa. La prossima settimana Raphael Gaspardo partirà per il raduno nella Nazionale 3x3 e l’Unieuro tornerà in palestra per preparare il torneo di Lignano Sabbiadoro sapendo che è sulla difesa che dovrà lavorare.