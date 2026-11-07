L’Unieuro cade a Brindisi (80-74)

VALTUR BRINDISI-UNIEURO FORLI’ 80-74
VALTUR BRINDISI: Ray 26, Errico NE, Molinaro NE, Caroti 5, Mastellari 8, Bolpin 9, Del Cadia, Miani 7, Petrovic, Fantoma 3, Williams 15, Cinciarini 4. Coach: Brienza.
UNIEURO FORLI’: Berdini 7, Santos Silva 10, Mian 7, Gaspardo 12, Perkovic 17, Pascolo 6, Zanetti, Josovic 4, Ceccato 5, Pinza 6. Coach: Nanni.
ARBITRI: Barbiero di Milano, Cappasonno di Lanciano e Di Martino di Santa Maria La Carità.
PARZIALI: 23-20, 38-29, 67-52
NOTE: Fallo antisportivo a Miani a 1:51 dalla fine del terzo quarto.
Niente da fare per l’Unieuro, che cade a Brindisi (80-74). I biancorossi devono inseguire praticamente dall’inizio alla fine, con un ottimo Perkovic a guidare la riscossa dal -18 al -2 con la palla del sorpasso non sfruttata da Gaspardo. La Valtur allora si scuote e scava un altro solco, stavolta decisivo.