Palafiera di Forlì in delirio per i biancorossi: l’Unieuro supera 67-58 la Fortitudo e rilancia le sue ambizioni per il finale di stagione. Per festeggiare, nella curva di casa è stato acceso un fumogeno: sono scattati i sensori dell’allarme antincendio con una voce registrava che annunciava l’allarme evacuazione. Fortunatamente nessun panico al palazzo e solo tanta voglia di fare festa tra il pubblico di casa.