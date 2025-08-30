L’Unieuro batte Cremona e convince per un tempo

Spumeggiante sino all’intervallo, col fiato corto se non cortissimo nel finale, l’Unieuro vince la prima partita del suo precampionato contro la Ferraroni Cremona (91-88, parziali 33-24, 63-39, 73-57) e stasera alle 19 disputerà la finale per il primo posto alla 2ª Us Modena Basket Cup.

Gara iniziata con 40 minuti di ritardo sull’orario prefissato quella tra biancorossi e JuVi in quanto la squadra di coach Antimo Martino era rimasta intrappolata nel traffico di rientro verso Nord dalle vacanze estive. Questo fattore, unito indubbiamente alla pesantezza dei carichi di lavoro in palestra, non si è fatto sentire nell’immediato, ma nella distanza lunga indubbiamente. Al punto che l’Unieuro, dopo i due primi parziali a tutto gas culminati con 63 punti a referto, ha terminato il match col freno a mano tiratissimo, subendone 31 nei 10’ conclusivi. Riavvicinatasi sul -16 al 30’ e poi sotto la doppia cifra poco dopo, Cremona viene inizialmente respinta al mittente dalle triple in sequenza di Pepe, Gaspardo e Harper, ma trova un ulteriore sprint nel finale rifacendosi minacciosa sino a quando, ancora Pepe dai 6.75, scolpisce a 47” dal gong il 90-82 che chiude definitivamente i conti.

Va detto che sicuramente, la Martino-band ha dosato le energie anche in vista della gara odierna e che quanto mostrato nei primi due parziali, è stato più che convincente. Specie quando, partendo dall’applicazione difensiva e dal controllo dei tabelloni, i romagnoli sono riusciti a distendersi e a giocare con grande scioltezza in attacco. Protagonista assoluto Raphael Gaspardo, ma i 13 punti di Kadeem Allen sono il segnale che la guardia Usa sta iniziando a carburare da par suo.

Il tabellino dell’Unieuro: Pepe 11, Allen 13, Harper 9, Gaspardo 19, Del Chiaro 8, Tavernelli 5, Aradori 7, Masciadri 10, Gazzotti 3, Pinza 6. All.: Martino.