L’Unieuro apre le porte a Fabio Mian

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha ufficializzato l’ingaggio di Fabio Mian, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027.

Ala di 196 cm, classe 1992, Mian porta a Forlì un bagaglio di esperienza costruito in quasi vent’anni di carriera tra Serie A e Serie A2. Cresciuto tra Udine e Varese, ha indossato le maglie di Agrigento, Vanoli Cremona, Pistoia, Aquila Trento, Trieste, Scafati, Trapani, Fortitudo Bologna e, nell’ultima stagione, Real Sebastiani Rieti. Nel suo percorso vanta anche numerose convocazioni nelle Nazionali Giovanili e con la Nazionale maggiore, affermandosi come uno dei tiratori più affidabili del panorama cestistico italiano.

Coach Nanni commenta così l’arrivo di Mian: “Fabio sarà un pezzo fondamentale del nostro roster, giocatore con esperienza pluriennale tra A1 e A2, tiratore capace di segnare in ogni situazione, negli ultimi anni ha contribuito in modo importante a stagioni di altissimo livello inclusa una promozione. Sappiamo di aver firmato un professionista di altissimo livello, oltre che un giocatore che potrà occupare diverse posizioni in campo e fare molte cose per rendersi utile alla causa”