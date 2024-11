L’Unieuro annuncia l’acquisto di Toni Perkovic

In una nota l’Unieuro ha ufficializzato l’acquisto di Toni Perkovic. “La Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che l’atleta di nazionalità croata Toni Perkovic, guardia di 26 anni proveniente dal K.K. Split di Spalato è stato tesserato nella mattinata odierna dopo aver passato le visite mediche. Perkovic è pertanto un nuovo giocatore dell’Unieuro Forlì. Nato a Pola, in Croazia, il 10 aprile del 1998, Perkovic è una guardia di 190 cm per 83 kg. Il neo-giocatore biancorosso cresce nelle fila delle giovanili del Cedevita, formazione di Zagabria, fino all’esordio in prima squadra nel 2017. Con la maglia del Cedevita Perkovic, già atleta di interesse nazionale, vince subito 1 campionato croato, 2 coppe nazionali e una Supercoppa, prima di trasferirsi a Spalato nel triennio 2019-2022. Nella stagione 2022/23 Perkovic lascia i confini natii per giocare la seconda lega francese con la maglia dell’Orleans Loiret Basket viaggiando a 9.3 punti di media. Esaurita l’esperienza transalpina, Perkovic rientra a Spalato e nella stagione scorsa disputa la Lega Adriatica ed il campionato croato rispettivamente segnando 10.9 e 11.8 punti di media”.