L’Unieuro aggiunge un tassello con Mian

Annunciato ufficialmente nella serata di venerdì l’arrivo di Lorenzo Dalmonte in qualità di vice del capo allenatore Francesco Nanni, l’Unieuro completa il pacchetto italiani del suo nuovo starting five. Lo fa vincendo la concorrenza della Dinamo Sassari per l’ala Fabio Mian, l’elemento più esperto della futura rosa biancorossa coi suoi 34 anni. Ala piccola di 196 centimetri dotata di un ottimo tiro dalla distanza, Mian ha chiuso la scorsa stagione a Rieti viaggiando a 8 punti di media (col 36% dall’arco), saliti a 12.2 nel primo turno play-off con Cividale. Mian già due estati fa era stato trattato da Forlì chiusa con la vittoria del campionato la sua esperienza a Trapani, poi optò per la Fortitudo per una stagione di alto livello (12 punti a gara in regular season col 40% dalla lunga). Alla Pallacanestro 2.015 occuperà la posizione di ala piccola titolare ritrovando come compagno di squadra quel Raphael Gaspardo con cui ha già giocato due stagioni alla Vanoli Cremona e la prima parte del campionato 2022-2023 a Udine, per poi passare a Scafati in A.