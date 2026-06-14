L’Unieuro aggiunge un tassello con Mian

Annunciato ufficialmente nella serata di venerdì l’arrivo di Lorenzo Dalmonte in qualità di vice del capo allenatore Francesco Nanni, l’Unieuro completa il pacchetto italiani del suo nuovo starting five. Lo fa vincendo la concorrenza della Dinamo Sassari per l’ala Fabio Mian, l’elemento più esperto della futura rosa biancorossa coi suoi 34 anni. Ala piccola di 196 centimetri dotata di un ottimo tiro dalla distanza, Mian ha chiuso la scorsa stagione a Rieti viaggiando a 8 punti di media (col 36% dall’arco), saliti a 12.2 nel primo turno play-off con Cividale. Mian già due estati fa era stato trattato da Forlì chiusa con la vittoria del campionato la sua esperienza a Trapani, poi optò per la Fortitudo per una stagione di alto livello (12 punti a gara in regular season col 40% dalla lunga). Alla Pallacanestro 2.015 occuperà la posizione di ala piccola titolare ritrovando come compagno di squadra quel Raphael Gaspardo con cui ha già giocato due stagioni alla Vanoli Cremona e la prima parte del campionato 2022-2023 a Udine, per poi passare a Scafati in A.

Per l’Unieuro si tratta di un colpo importante in una conformazione di squadra che prevede il dinamismo di Berdini (certo, anche se non ancora annunciato) in regia, al cui fianco opererà una guardia statunitense. L’altro straniero sarà, dunque, un centro, ma difficilmente resterà Deshawn Stephens. La panchina, poi, presenta il confermato 2006 Tommaso Pinza a coprire i due ruoli da esterno al pari del talento dell’Olimpia Milano Mattia Ceccato, play-guardia di 1.95 del 2007 che nelle ultime due annate s’è diviso tra la serie A e la B Interregionale a Oleggio. Da coprire altri tre ruoli della panchina, soprattutto quello del centro di riserva, mentre tra Under 19 e prima squadra farà la spola l’ala di 1.96 del 2008 Andrea Costabile, brindisino al pari di tanti altri che, dalla cittadina pugliese, hanno trovato fortuna a Forlì: Maurizio Solfrizzi, Roberto Cordella, Giancarlo Giarletti, Max Di Santo, Christian Villani.

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