L’Unieuro affonda a Verona (93-77)

Tezenis Verona - Unieuro Forlì 93-77 (32-9; 19-25; 23-22; 19-21)

TEZENIS VERONA: Penna 16, Copeland 15, Faggian 8, Esposito 21, Cannon 9, Udom 10, Bartoli 4, Airhienbuwa n.e., Palumbo 10, Mecenero N.e. All.: Alessandro Ramagli.

UNIEURO FORLÌ: Tavernelli 4, Perkovic 15, Dawson 17, Gaspardo 17, Del Chiaro 2, Parravicini 2, Pollone 11, Cinciarini 3, Pascolo 2, Magro 4. All.: Antimo Martino.

Terza sconfitta consecutiva per l’Unieuro che regala il primo quarto alla Tezenis e non è più in grado di rimediare. I biancorossi, infatti, non segnano e non difendono, precipitano sul 32-9 e da lì ogni tentativo di rimonta, peraltro mai convinto, viene sempre respinto al mittente da Verona che chiude 93-77.