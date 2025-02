L’ex Unieuro Forlì Dane Diliegro diventa attore nella serie Netflix “Running Point”

L’ultima volta che è stato visto calcare il parquet è stato nel 2019 con la maglia biancorossa all’Unieuro Arena. Oggi, invece, l’italo-americano Dane Diliegro è un giocatore dei “Los Angeles Waves”, la squadra attorno a cui ruotano le vicende della famiglia Gordon nella serie Running Point che attualmente sta spopolando su Netflix. Il gigante buono, così era soprannominato quando giocava a Forlì, molti se lo ricorderanno: è stato alla corte di coach Giorgio Valli nella stagione 2017/2018 per poi tornare dopo un infortunio nel febbraio 2019. Chi in queste sere prenderà in mano il telecomando per vedere Running Point, difficilmente non potrà non notarlo e fare un tuffo nelle stagioni passate della Pallacanestro 2.015. Lasciati i panni dell’atleta professionista nell’estate 2020, il giocatore italo-americano ha deciso di buttarsi nel mondo patinato di Hollywood. Diliegro qui ha esordito con il reality show a tema fantasy “The quest”, ottenendo poi dei ruoli per i film “Prey” e “Guardiani della Galassia 3”. Adesso, invece, è tornato a interpretare se stesso in Running Point. Michael Jordan, Kevin Durant, Mike Conley e LeBron James, solo per citarne alcuni. Il rapporto tra la pallacanestro statunitense, il cinema e la televisione in fondo va avanti da parecchio tempo.