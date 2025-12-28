Incubo Unieuro: a Bergamo un’altra pesante sconfitta 93-79 per Forlì

Unieuro Forlì Basket
  • 28 dicembre 2025
Riccardo Tavarnelli, Unieuro Forlì
Riccardo Tavarnelli, Unieuro Forlì

Sempre più buio il cammino della Unieuro Forlì.

Nemmeno le luci del Natale appena trascorso sono riuscite ad illuminare il sempre più complesso cammino della squadra romagnola nel campionato di Serie A2. Anche a Bergamo Forlì subisce una pesante sconfitta per 93-79.

Prestazioni di basso profilo da parte di tutta la squadra allenata da Antimo Martino che vedono lontanissimi i 22 punti messi a referto dal solo Harrison D’Angelo del Gruppo Mascio Bergamo: best score di serata per distacco. Ad “avvicinarsi” di più per i forlivesi è Simone Pepe che chiude la difficile partita con 16.

Tabellino

Gruppo Mascio Bergamo - Unieuro Forlì 93-79 (26-22, 24-22, 27-17, 16-18)

Gruppo Mascio Bergamo: D’angelo Harrison 22 (5/6, 3/9), Mattia Udom 19 (8/11, 1/2), Jarvis Williams 17 (7/11, 1/1), Matteo Pollone 11 (1/1, 3/5), Matteo Bogliardi 10 (2/4, 2/3), Gabriele Stefanini 10 (1/5, 2/9), Andrea Loro 4 (2/2, 0/1), Axel Piccirilli 0 (0/1, 0/0), Nicolo Nobili 0 (0/0, 0/0), Alberto Guiducci 0 (0/0, 0/1), Loic Bosso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 7 - Rimbalzi: 29 8 + 21 (Mattia Udom 11) - Assist: 26 (Gabriele Stefanini 9)

Unieuro Forlì: Simone Pepe 16 (3/3, 3/7), Demonte Harper 15 (3/5, 2/5), Raphael Gaspardo 14 (4/6, 1/5), Pietro Aradori 10 (1/3, 1/4), Deshawn Stephens 9 (4/7, 0/0), Riccardo Tavernelli 9 (1/3, 1/2), Stefano Masciadri 6 (0/0, 1/3), Tommaso Pinza 0 (0/1, 0/2), Angelo Del chiaro 0 (0/0, 0/0), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/0), Jeremy Beruti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 23 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Raphael Gaspardo 7) - Assist: 17 (Riccardo Tavernelli 6)

