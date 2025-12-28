Incubo Unieuro: a Bergamo un’altra pesante sconfitta 93-79 per Forlì

Sempre più buio il cammino della Unieuro Forlì.
Nemmeno le luci del Natale appena trascorso sono riuscite ad illuminare il sempre più complesso cammino della squadra romagnola nel campionato di Serie A2. Anche a Bergamo Forlì subisce una pesante sconfitta per 93-79.
Prestazioni di basso profilo da parte di tutta la squadra allenata da Antimo Martino che vedono lontanissimi i 22 punti messi a referto dal solo Harrison D’Angelo del Gruppo Mascio Bergamo: best score di serata per distacco. Ad “avvicinarsi” di più per i forlivesi è Simone Pepe che chiude la difficile partita con 16.