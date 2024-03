Il sindaco Zattini all’Unieuro: “Grazie per la gioia che date alla gente di Forlì” VIDEO

Questa mattina la città di Forlì ha reso omaggio all’Unieuro dopo la conquista della Coppa Italia, con il trofeo in bella mostra in Comune. La Pallacanestro Forlì 2.015 è stata ricevuta nella tarda mattinata dal Sindaco Gian Luca Zattini per celebrare la vittoria della Coppa. Il Primo Cittadino forlivese ha conferito alla Pallacanestro Forlì 2.015 il Sigillo di Caterina Sforza, il più alto riconoscimento civico di rappresentanza conferito dal Comune di Forlì a persone, società o associazioni che si sono distinte per il loro impegno a favore della città e che con il loro comportamento hanno intercettato i valori costituzionali. La Pallacanestro Forlì 2.015 è l’unica ad aver ricevuto tale onorificenza, concessa personalmente dal sindaco, negli ultimi due anni. Il presidente Giancarlo Nicosanti ha a sua volta omaggiato il sindaco con la maglia blu della Coppa Italia numero 1 “Zattini”. “Forlì è la città della pallacanestro ed è una bella storia - ha detto il sindaco Zattini - e oggi celebriamo chi permette ai nostri cittadini di passare ore di gioia, divertimento ed emozione. In futuro faremo grandi lavori di abbellimento della vostra casa che è il palazzetto dello sport”. Il capitano Daniele Cinciarini ha sottolineato: “Questo premio è il frutto dell’ottimo lavoro della società, però non abbiamo ancora fatto niente. C’è ancora l’amaro in bocca per la finale dell’anno scorso: c’è un gruppo coeso e affiatato e sappiamo che ora arriverà il momento più difficile con i play-off. Abbiamo tutti un solo obiettivo, ma non lo dico per scaramanzia”.

Al ricevimento anche la dirigenza biancorossa guidata dal presidente Giancarlo Nicosanti: “Senza il lavoro dei soci della Fondazione non saremmo qua a centrare il successo in una competizione nazionale. Come al solito per chi non la vince, la Coppa non conta niente, poi però due squadre su quattro hanno cambiato allenatore dopo le semifinali, quindi evidentemente qualcosa conta... L’anno scorso con l’alluvione abbiamo passato momenti durissimi per la città e come Fondazione donammo l’incasso di una partita molto volentieri. Era il nostor modo per cercare di stare vicino a chi aveva bisogno e ringrazio lo staff che contribuì alla donazione. Oggi siamo qui per celebrare la vittoria della Coppa e un grande applauso va ai giocatori e a tutti quelli che lavorano dietro le quinte. Ora spero di vedere un palazzetto pieno per i play-off, la squadra se lo merita”.

Per lo staff tecnico, parola invece al coach Antimo Martino: “Essere qui ci dà la consapevolezza di avere fatto qualcosa di importante, ma da allenatore la mia attenzione è tutta per una stagione da completare al meglio”.