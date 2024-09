Il primo trofeo lo alza l’Unieuro Forlì: piegata Cividale 91-79 nella finale del Bortoluzzi

Ueb Cividale-Unieuro Forlì: 79-91 (15-19, 34-44, 50-73).

UEB CIVIDALE: Marangon 3, Marks 10, Redivo 19, Miani 11, Berti 6, Ferrari 14, Dell’Agnello 7, Mastellari 6, Rota 3, Ndiaye n.e., Piccione. All,: Pillastrini.

UNIEURO FORLÌ: Harper 10, Dawson 11, Pollone 14, Gaspardo 11, Del Chiaro 9, Parravicini 17, Cinciarini 15, Pascolo 4, Magro , Pinza , Tavernelli n.e. All.: Antimo Martino.

L’Unieuro Forlì vince il Trofeo Bortoluzzi di Lignano Sabbiadoro, battendo in finale in modo netto la Ueb Cividale. Ottima la prestazione di Parravicini e triple decisive di Dawson e Harper a scavare il solco decisivo a inizio ripresa.