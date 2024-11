Il mondo del Cesena è pieno di gol: la produzione offensiva è da podio

Il quarto posto con il quale il Cesena ha chiuso il primo terzo di campionato (13 partite su 38) è più che meritato. Forse pure leggermente stretto, stando ai numeri della Serie B. Ciò che è evidente è stato il cambio di passo delle ultime quattro giornate. Con 10 punti (come il Sassuolo, nessuno ha fatto meglio) che sono il frutto di un equilibrio ritrovato e di una compattezza maturata dopo il pomeriggio da folle luna-park vissuto contro la Sampdoria. Negli ultimi 4 match, in casa contro Brescia e Sudtirol, in trasferta contro Salernitana e Cittadella, il Cesena ha concesso appena 9 tiri nello specchio, subendo un solo gol, quello di Verde all’Arechi, con deviazione di Ciofi a beffare Klinsmann.

Il Cesena è al 3° posto per il numero di gol realizzati con 22. Meglio hanno fatto il Sassuolo con 25 e il Pisa con 23 (considerando quello di Arena a Cittadella, partita finita 1-1 sul campo e poi diventata 0-3 a tavolino). Terzo posto anche per quanto riguarda gli X-goal, la voce più importante per gli allenatori della nuova generazione in quale indica, in estrema sintesi, la qualità delle occasioni create: il Cesena con 1,43 gol attesi a gara è sempre alle spalle di Sassuolo e Pisa. Il Cavalluccio sale invece al 2° posto in tema di assist: 14 i passaggi che hanno determinato un gol. Davanti, con 15, c’è ancora una volta il Sassuolo, la formazione più esplosiva e qualitativa di questa Serie B.

C’è però una classifica in cui il Cesena primeggia. Ed è quella dei tiri nello specchio della porta. I bianconeri e il Sassuolo sono affiancati in vetta con 74 tiri indirizzati tra i pali, ma se a questi si aggiungono le conclusioni che terminano contro i legni, il Cesena è solo in vetta con 77 (74 più 3), in quanto il Sassuolo non ne ha colpito alcuno. Terzo posto per il Brescia con 66 tiri (appena 2 al Manuzzi tre settimane fa) e 4 pali. I bianconeri scendono al 7° posto per quanto riguarda il numero complessivo delle conclusioni (in porta, sui pali, fuori e respinti) con 175. Comanda il Cosenza con 200, quindi Brescia a 197, Sassuolo a 187, Bari a 181, Cremonese e Pisa a 177. Ultimo posto, infine, per i cross fatti: 157. In fondo, gli unici colpitori sono i difensori, che avanzano solo sulle palle inattive.