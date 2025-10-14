I pensieri dell’Unieuro, sospesa tra il mercato e un buio mentale e tecnico

Così non va e la quinta sconfitta su sei partite ufficiali disputate dall’Unieuro, non mostra neppure un minimo segno di inversione di tendenza. Anzi, la rassegnazione con cui i biancorossi hanno atteso inermi la sirena finale con Cividale, senza alcun sussulto di rabbioso orgoglio pur a risultato ormai acquisito, evidenzia tutto il buio del lungo tunnel nel quale è incappata la squadra di Martino.
Serve trovarne al più presto una via d’uscita che al momento non s’intravede dato che il buio è parimenti mentale e tecnico: uno tira l’altro e pesano equamente sui piatti della bilancia. La fragilità difensiva, le enormi difficoltà a rimbalzo, l’attacco statico e quasi totalmente nelle mani e negli uno contro uno dei due Usa (dei primi 24 punti di Forlì, 21 erano di Allen e Harper), il 2/20 dall’arco che nella ripresa è stato 0/10, l’ormai abituale calo di rendimento e di energie nel secondo tempo, sono tutte causa e conseguenza al tempo stesso. Problemi tecnici che generano sfiducia e sfiducia che acuisce i difetti tecnico-tattici.