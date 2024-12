I complimenti di Martino: “Unieuro, gara sempre in controllo”

Sereno e soddisfatto. Antimo Martino a fine gara plaude la prestazione della sua squadra e si gode quello che la quinta vittoria nelle ultime sei partite certificano essere un momento positivo.

«Sì, sono soddisfatto perché sostanzialmente è stata una gara che abbiamo avuto sempre sotto controllo - ammette il tecnico dell’Unieuro - certo, ci sono state alcune pause, nelle quali comunque la precisione al tiro di Nardò ha influito, ma abbiamo gestito la gara al meglio riuscendo a coinvolgere tutti i giocatori».

Nessuna ripercussione in attacco, dunque, nonostante l’assenza di Tavernelli, unico regista vero di Forlì, anzi quella di Lecce è stata la più classica vittoria del collettivo. «Abbiamo ruotato in modo diverso dal solito, ma abbiamo fatto bene anche con Harper e Parravicini in coabitazione in fase di regia, ma direi che la chiave è stata l’avere interpretato bene sin dall’inizio una gara che non era semplice visto che, per esigenze, spesso Nardò ha giocato con Stewart da finto centro e questo poteva creare problemi ai nostri lunghi».

Secondo il tecnico molisano, la bravura della squadra biancorossa è stata anche quella di saper cambiare approccio tattico tra primo e secondo tempo. «All’inizio abbiamo creato bene spazi per il tiro da fuori, poi abbiamo capito che avremmo avuto vantaggi attaccando l’area lo abbiamo fatto con intelligenza. Era quanto dovevamo attuare per conquistare un successo importante e che volevamo».

A questo punto manca solo l’impegno casalingo con Rieti per chiudere il girone d’andata. Il successo esterno di Cividale a Torino rende difficile strappare in extremis un pass per le finali di Coppa Italia, ma le possibili classifiche avulse ancora non escludono del tutto questa chance, possibile però solo con un ko dei friulani contro la rilanciata Pesaro. E.P.

