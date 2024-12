Gran finale Unieuro: Vigevano sconfitta (93-91) VIDEO

Unieuro Forlì - Elachem Vigevano 93 - 91 (24-22; 14-21; 24-25; 32-23)

UNIEURO FORLÌ: Parravicini 6, Harper 8, Pollone 4, Gaspardo 5, Del Chiaro 8, Perkovic 23, Tavernelli 7, Cinciarini 19, Pascolo 11, Magro 2, Errede n.e., Sanviti n.e. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.

ELACHEM VIGEVANO: Mack 22, Stefanini 30, Peroni 7, Leardini, Oduro 10, Rossi 4, Taflaj 16, Strautmanis, Galassi 2, Tedoldin.e.. All.: Lorenzo Pansa. Ass.: Bruni e Susino.

Un ultimo quarto a tutto gas in attacco vinto 31-23 consente all’Unieuro di cogliere una sofferta vittoria in rimonta contro una tosta Vigevano (93-91). Tra i biancorossi 19 punti in 22 minuti per il veterano Cinciarini e 23 punti per il top scorer Perkovic.