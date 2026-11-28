L’Unieuro a Sassari non avrà l’infortunato Berdini e ci sarà l’esordio dello statunitense di passaporto belga Michael Gilmore, tanto amico di quel Santos-Silva che deve rimpiazzare temporaneamente al punto che i due hanno deciso di condividere lo stesso appartamento. Gilmore ha un contratto di un mese (eventualmente estendibile a settimana) e diventa l’11° straniero “gettonaro in 80 anni di storia della pallacanestro forlivese. Chi sono stati gli altri? Quanto hanno reso?

Ve li ricordiamo tutti qui. A partire dal primo, Larry Moffett. Scomparso nel 2011, era un’ala grande già protagonista a Caserta: giocò 6 partite nel 1983-1984 a 11.8 punti, 11 rimbalzi e addirittura 3.5 stoppate di media. L’ultimo, invece, è stato Toni Perkovic nel 2024-2025. Il croato arrivò per rimpiazzare Shawn Dawson il 6 novembre con un contratto fino a gennaio, ma poi fu confermato sino al termine del campionato giocando 30 partite in stagione e7 di play-off.

In mezzo a loro due c’è chi viene ricordato e chi decisamente meno. Partiamo dalla prima categoria. Il “gettonaro per eccellenza” è sicuramente Randy Allen, che nel 1990-1991 in A alla Filanto disputò 17 match producendo 17.8 punti e 8.3 rimbalzi di media. Quello più famoso, invece, è Rod Griffin. Sì, proprio la “Pantera” che nello stesso campionato sostituì McAdoo per 7 gare con 17.4 punti e 8.4 rimbalzi a sera. Un ricordo bello e simpatico lo lasciò il corpulento Bobby Cattage nel 1987-1988, che in 5 gare segnò 12.8 punti conquistando 9.2 rimbalzi, mentre grande impatto ebbe a inizio 2022-2023, in sostituzione di Vincent Sanford, il “tedesco” Nik Raivio: 7 gare a 13.6 punti col 46% da 3, salutando dopo averne messi 25 il 27 novembre contro Cento.

Pochi squilli arrivarono, invece, a inizio 1988-1989 dall’ex riminese Ernst Wansley (poi sostituito da Kenny Gattison) che in 6 match scrisse 9.3 punti e 7.3 rimbalzi, così come dalla guardia di passaporto tedesco Cody Toppert nel 2010-2011: 7 partite a 9.9 punti in 28 minuti. Chiudono la lista una meteora e un rimpianto. La prima è Mike Higgins, appena 2 gare nel 1991-1992 a 9.5 punti e 7.5 rimbalzi, il secondo è Brad Wanamaker, “gettonaro sui generis” poiché arrivò a gennaio 2012 con una sorta di contratto di prova estendibile dopo un mese da parte della Fulgor Libertas e giocò 4 incontri tutti in trasferta a 17.8 punti col 64% dal campo. Fu lui, però, a voler lasciare squadra e città. E Gilmore in che categoria sarà classificato?

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