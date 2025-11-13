Fortitudo-Unieuro: i tifosi forlivesi nel settore ospiti affiancati da steward del club biancorosso

L’Osservatorio per le manifestazioni sportive si è pronunciato per il derby tra Fortitudo Bologna e Unieuro Forlì in programma domenica 23 novembre. “Il Questore di Bologna -si legge nel provvedimento - a seguito di una riunione tecnica cui dovranno partecipare entrambe le società sportive, vorrà valutare la fattibilità delle seguenti misure organizzative da adottare a cura delle stesse, come indicato dalla medesima Questura: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Forlì Cesena esclusivamente per il settore ospiti e nel limite stabilito dall’Autorità di P.S.; impiego nel settore ospiti di volontari della società “Unieuro Forlì” con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward); adeguata zona di separazione tra le due tifoserie, anche mediante addetti alla sicurezza (steward)”.