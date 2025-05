Forlì vince il derby a porte chiuse e i giocatori salutano tifosi che non ci sono VIDEO

Non hanno potuto alzare i colori bianco e rosso delle proprie sciarpe e bandiere. Non hanno potuto vestirli addosso e portarli al Pala Galassi nel cuore, però il cuore dell’Unieuro in garatre ha battuto anche per loro. Per i tifosi di Forlì.

E la squadra di coach Antimo Martino ha voluto dedicare a loro la vittoria nel derby. Non a parole, ma festeggiandola come se fosse stata una partita con loro presenti davanti alla curva dei propri sostenitori. Come se fossero lì presenti, capitan Daniele Cinciarini, Angelo Del Chiaro e tutti i giocatori di Forlì, hanno esultato rivolti a quella curva vuota. Gli hanno rivolto l’applauso come loro abitudine dopo ogni partita. Un gesto semplice, abitudinario, ma che diventa potentissimo nel suo significato profondo e simbolico in una circostanza come quella di venerdì sera. Un gesto che merita gli applausi.