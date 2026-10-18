Forlì passeggia all’Unieuro Arena contro Rieti: netta vittoria per 93-71

Unieuro in scioltezza. Contro i laziali della RSR Sebastiani Rieti, Forlì passeggia sul parquet di casa dell’Unieuro Arena registrando una netta vittoria per 93-71.
A nulla servono i 22 punti personali del rietino Lorenzo Piccin se non a guadagnarsi la consolazione del titotlo di miglior marcatore del match. Tra i romagnoli spiccano, invece, le prestazioni di Ceccato e Josovic: 15 punti a testa.
Tabellino
Unieuro Forlì - RSR Sebastiani Rieti 93-71 (25-11, 30-33, 13-15, 25-12)
Unieuro Forlì: Mattia Ceccato 15 (4/4, 1/2), Andrija Josovic 15 (5/6, 1/2), Marcus Santos-silva 13 (6/11, 0/0), Raphael Gaspardo 13 (5/9, 1/3), Toni Perkovic 11 (3/4, 1/2), Tommaso Pinza 10 (1/2, 2/3), Fabio Mian 9 (3/4, 1/4), Nicola Berdini 5 (2/6, 0/0), Giacomo Zanetti 2 (1/2, 0/0), Davide Pascolo 0 (0/1, 0/1), Andrea Costabile 0 (0/0, 0/0), Davide Marcantoni 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 37 5 + 32 (Marcus Santos-silva 8) - Assist: 22 (Nicola Berdini 8)
RSR Sebastiani Rieti: Lorenzo Piccin 22 (0/1, 5/6), Devonte Green 14 (1/5, 2/10), Matteo Imbro’ 11 (0/2, 1/7), Romello White 8 (4/6, 0/0), Giovanni Severini 8 (0/1, 2/4), Eugenio Rota 5 (0/3, 1/4), Mame samba Deme el hadji 2 (1/3, 0/0), Fallou Sow 1 (0/2, 0/2), Massimiliano Obljubech 0 (0/0, 0/2), Vittorio Bartoli 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 26 / 34 - Rimbalzi: 24 7 + 17 (Romello White 11) - Assist: 13 (Eugenio Rota 5)