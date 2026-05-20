Forlì, la ripartenza ancora con Unieuro, ma con un 30 per cento in meno di apporto economico

Unieuro batte Jolly Colombani 12-11. In quale partita? Quella della longevità dell’abbinamento con la prima squadra di basket di Forlì. Sì perché con l’annuncio della conferma della partnership col colosso della distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo passato a ottobre 2024 nelle mani della francese Fnac Darty, i soci della Fondazione Pallacanestro 2.015 ufficializzano lo storico sorpasso: con dodici stagioni, consecutive, da sponsor principale, Unieuro sopravanza la Jolly Colombani che, in due fasi distinte, di anni ne accumulò undici.