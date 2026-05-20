Forlì, la ripartenza ancora con Unieuro, ma con un 30 per cento in meno di apporto economico

Legatosi sin dal 2015 alla neonata società, il Gruppo ha deciso di prolungare per un’altra, ultima stagione e lo farà con un apporto economico comunque ridotto rispetto all’anno scorso. Si parla di un 30% in meno. Non era scontato, però, restasse impresso sulle casacche biancorosse e questo la società lo mette nero su bianco nel suo annuncio che contiene un esplicito ringraziamento per il prolungamento del binomio. “Un legame di questa durata, nel panorama sportivo italiano, rappresenta un caso raro, reso ancora più significativo dalla continuità, dalla coerenza e dalla qualità della relazione costruita anno dopo anno – scrivono i soci -. La storia condivisa tra Unieuro e Pallacanestro Forlì assume un valore speciale. È una vicinanza concreta, duratura, che ha accompagnato la crescita del club e che, senza di lei, difficilmente avrebbe potuto svilupparsi negli stessi termini”.

E adesso, pur essendo passata di mano a un gruppo straniero con le conseguenti logiche che trascendono il “locale”, Unieuro resta e per la “Pieffe” si tratta di «un atto d’amore verso la città, verso il club e verso il nuovo progetto sportivo che stiamo costruendo».

Esplicitamente però sarà anche l’ultima annata da sponsor principale. “Ma stiamo già dialogando per costruire insieme nuove collaborazioni a partire dalle stagioni successive, con progetti dedicati al settore giovanile verso cui l’azienda è sempre sensibile: un dialogo aperto e concreto, che ci auguriamo possa tradursi presto in iniziative condivise”.

Soddisfatto anche il sindaco Zattini: «Per Forlì si tratta di una conferma importante e tutt’altro che scontata, perché rinnova un impegno che negli anni ha accompagnato con continuità il percorso della Pallacanestro 2.015, contribuendo a consolidare un patrimonio sportivo che appartiene all’intera comunità cittadina. Il legame tra Unieuro e Forlì ha infatti un valore particolare: parliamo di una realtà nata e cresciuta in questa città, diventata leader nazionale nel proprio settore e oggi parte di un grande gruppo europeo, che ha scelto nel tempo di mantenere saldo il proprio rapporto con il territorio, sostenendone con responsabilità una delle esperienze sportive più rappresentative».

Nel frattempo, la Fondazione annuncia di essere già al lavoro “per coinvolgere nuove energie del tessuto economico forlivese, perché la pallacanestro a Forlì continuerà ad avere lo spazio, il sostegno e la passione che merita: è un compito che sentiamo nostro”.

Anche per questo, stamattina in conferenza stampa, la società presenterà il nuovo assetto organizzativo, a partire dalle figure dirigenziali di Gigi Garelli e Alessandro Bonotti. Sul campo, invece, sarà Francesco Nanni, una volta chiusa la stagione sulla panchina di Trieste, a guidare la nuova Unieuro.

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