Forlì, ecco il nuovo corso targato Garelli. Pinza: “Il sistema funziona solo se è sostenibile”

Nella sala stampa dell’Unieuro Arena, all’indomani dell’ufficializzazione del rinnovo di Unieuro quale main sponsor anche per la stagione 2026-27, alla presenza dei soci della Fondazione si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto e del nuovo staff dirigenziale. A prendere la parola il presidente uscente Giancarlo Nicosanti e, in rappresentanza della Fondazione Pallacanestro 2.015, Riccardo Pinza, che ha presentato alla stampa Luigi Garelli, amministratore unico della Pallacanestro 2.015 Forlì, insieme al direttore sportivo Alessandro Bonotti.