Forlì ci prova fino all’ultimo, ma la spunta Roseto 88-82

Niente da fare per l’Unieuro Forlì.

Al termine di una partita in cui ha cercato con i denti di agguantare la rimonta sull’avversario sempre in vantaggio, la squadra di coach Antimo Martino ha dovuto cedere il passo alla Liofilchem Roseto che, appoggiata anche dal pubblico fedele del Pala Maggetti , ha portato a casa il match con un ristretto punteggio finale di 88-82.

Abruzzesi che oltre alla vittoria contro la squadra romagnola possono anche celebrare il best score di giornata: i 20 punti messi a segno dal play maker americano Justin Robisnon.

Tra le fila del Forlì spiccano i 16 punti realizzati da Pepe, Gaspardo e il solito Harper.