Forlì ci prova fino all’ultimo, ma la spunta Roseto 88-82

Unieuro Forlì Basket
  • 30 novembre 2025
Tommaso Pinza, Unieuro Forlì
Tommaso Pinza, Unieuro Forlì

Niente da fare per l’Unieuro Forlì.

Al termine di una partita in cui ha cercato con i denti di agguantare la rimonta sull’avversario sempre in vantaggio, la squadra di coach Antimo Martino ha dovuto cedere il passo alla Liofilchem Roseto che, appoggiata anche dal pubblico fedele del Pala Maggetti , ha portato a casa il match con un ristretto punteggio finale di 88-82.

Abruzzesi che oltre alla vittoria contro la squadra romagnola possono anche celebrare il best score di giornata: i 20 punti messi a segno dal play maker americano Justin Robisnon.

Tra le fila del Forlì spiccano i 16 punti realizzati da Pepe, Gaspardo e il solito Harper.

Tabellino

Liofilchem Roseto - Unieuro Forlì 88-82 (26-19, 22-26, 15-13, 25-24)

LIOFILCHEM ROSETO: Justin Robinson 20 (4/5, 3/11), Jalen Cannon 17 (6/10, 0/0), Danilo Petrovic 17 (6/9, 1/3), Antonino Sabatino 17 (4/4, 3/4), Alessandro Sperduto 12 (1/2, 2/5), Alessio Donadoni 4 (1/1, 0/2), Marco Timperi 1 (0/3, 0/0), Kiryl Tsetserukou 0 (0/1, 0/0), Aristide Landi 0 (0/0, 0/1), Davide Di gregorio 0 (0/0, 0/0), Daniele Cinciarini 0 (0/0, 0/0), Filippo Gaeta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 24 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Marco Timperi 10) - Assist: 14 (Justin Robinson 6)

UNIEURO FORLÌ: Demonte Harper 16 (5/7, 0/5), Raphael Gaspardo 16 (3/5, 2/3), Simone Pepe 16 (1/3, 4/10), Tommaso Pinza 10 (1/1, 2/3), Stefano Masciadri 8 (1/1, 2/3), Pietro Aradori 7 (2/2, 1/3), Kadeem Allen 5 (2/6, 0/1), Angelo Del Chiaro 4 (1/1, 0/1), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/0), Jeremy Beruti 0 (0/0, 0/0), Riccardo Tavernelli 0 (0/0, 0/0)

TIRI LIBERI: 17 / 19 - Rimbalzi: 29 4 + 25 (Raphael Gaspardo 6) - Assist: 16 (Demonte Harper 9)

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui