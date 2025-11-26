È il momento di mostrare il vero volto dell’Unieuro

Allontanarsi quanto più e quanto prima possibile dalle zone paludose della bassa classifica. È questo, e solo a questo, cui deve pensare l’Unieuro e in questo orizzonte e per questo obiettivo, non fa alcuna differenza affrontare oggi la prima della classe (Pesaro) o andare poi domenica in casa dell’ultima, Roseto. Per Forlì non contano i nomi delle avversarie, conta solo vincere.

Dopo un avvio al rallentatore, una svolta abbozzata, ma poi frenata dal pesante ko di Livorno, una discreta prova con Verona e una migliore con Bologna senza però ottenere punti, i biancorossi non possono permettersi di non muovere la propria classifica e anche se Pesaro oggi è cliente scomodissima per entusiasmo, compattezza e “fame”, dai giocatori di coach Martino è doveroso pretendere uno scatto d’orgoglio e un salto di qualità. Altrimenti la situazione inizierà a farsi davvero intricata.

Ancora privi di Riccardo Tavernelli che non è detto possa recuperare in vista della trasferta in Abruzzo di domenica, i romagnoli dovranno gettare in campo lo spirito del secondo tempo al Pala Dozza, cercando quanto più possibile di limitare difensivamente un attacco che non avrà stelle, ma tante frecce sì. A partire dal lituano Miniotas sotto canestro e da quel Matteo Tambone che Martino lanciò a Ravenna e che è sceso in A2 per risultare l’esterno italiano che più sta facendo la differenza al momento grazie ai suoi 14.2 punti (col 43% dall’arco) e 4 assist di media a partita.