Dopo 11 anni la Pallacanestro 2.015 Forlì sposta la sede al Pala Galassi

Unieuro Forlì Basket
Un’immagine del Pala Galassi, la casa dell’Unieuro Forlì
Un’immagine del Pala Galassi, la casa dell’Unieuro Forlì

Uno dei principali obiettivi della prossima stagione della Pallacanestro 2.015 è l’appartenenza territoriale e a questo motto la società, passo dopo passo, sta dando concretezza. Dopo l’annuncio del socio fondatore Gigi Garelli come nuovo amministratore unico del club biancorosso, stanno seguendo ulteriori mosse tese a legare l’assetto organizzativo e tecnico dell’Unieuro 2026-2027 alle sue radici e tradizioni.

La prima riguarda proprio la sede della “Pieffe”, che dopo 11 anni è in procinto di essere trasferita dagli attuali uffici di viale Corridoni al Pala Galassi. Sì, proprio il palasport casa delle partite della squadra della città, diventerà in tutto e per tutto la dimora del basket forlivese. Negli uffici ormai da decenni lasciati liberi dalla Fiera, al di sopra della biglietteria dove già è predisposta la sala stampa e a fianco dei corridoi della tribuna, l’intenzione è trasferire l’intera operatività. Suggestione già avuta in passato, ora però i tempi e gli intendimenti sembrano maturi per attivare il tutto già dalla fine dell’estate.

Se questo significa solidificare l’appartenenza, nella stessa direzione vanno le scelte tecniche e legate all’entourage della squadra. Non è ufficializzabile in quanto ancora in corsa nei play-off di serie A, ma ormai anche i muri forlivesi sanno che il nuovo allenatore sarà il forlivese Francesco Nanni, da tre stagioni a Trieste dopo una e mezza a Scafati.

A dargli man forte nella gestione della squadra e nella logistica, non sarà più Marco Carraretto, in procinto di ritrovare Christian Pavani dopo i tempi della Fortitudo e di ricoprire il ruolo di club manager all’Andrea Costa Imola, bensì Simone Pierich. L’ex giocatore di Fulgor Libertas e Unieuro, già con Gigi Garelli da atleta e poi da team manager ai Raggisolaris Faenza, tornerà a Forlì dove ormai risiede lasciando l’Aquila Trento per la quale ha svolto lo stesso ruolo dal 2022 a oggi.

Uno dei primi inserimenti in squadra non sarà Enrico Vettori, bensì il capitano della Tema Sinergie Alberto Fragonara. Il play del 2004, miglior assistman e secondo tiratore da 3 del girone B del campionato cadetto è la scelta biancorossa in ossequio alla politica dei giovani di qualità. Va da sé che un suo arrivo precluderebbe al 99% il ritorno da Desio di Michele Munari. A meno di una scelta in direzione Ncaa di Tommaso Pinza, fresco di convocazione con la Nazionale 3x3 Under 23.

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