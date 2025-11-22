Domenica c’è Fortitudo-Unieuro. Martino: “Dovremo sempre restare in partita”

Dopo le sconfitte con Livorno e Verona, per l’Unieuro Forlì una partita speciale: il derby del PalaDozza (domenica, ore 18) contro la Fortitudo Bologna. Tra gli ex di turno c’è anche il coach Antimo Martino: “La Fortitudo sta disputando un’ottima stagione confermando i valori iniziali, ma con il merito di aver mascherato i tanti infortuni che ha avuto sinora. In casa rende sicuramente meglio dove, esclusa la sconfitta con la capolista Pesaro, ha sempre vinto battendo tra l’altro squadre come Scafati, Brindisi, Verona. Sarà necessario restare nella partita sia fisicamente che mentalmente in un campo dove anche un piccolo blackout può costarti caro”.

Simone Pepe inquadra il peso della partita: “Quella di Bologna per noi è una trasferta importante. Parliamo di un derby molto sentito in città, da giocare su un campo difficile e caldo e contro una delle squadre fin qui più solide del campionato. Sarà bellissimo giocarlo. Noi dovremo essere bravi a dare continuità alla prestazione con Verona, pur se sconfitti, cercando di non ripetere gli errori commessi a Livorno. Stiamo lavorando duramente. Ci faremo trovare pronti.”