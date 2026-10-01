Dole e Unieuro, ora la priorità è l’equilibrio alla voce stranieri

Sei vittorie esterne su dieci partite in programma, due impiù sia dello scorso campionato, sia della stagione 2024-2025, la prima con girone unico a venti squadre. Se l’equilibrio si vede dal mattino, anche quest’annata è destinata a ricalcare le orme di quelle precedenti. Forse acuendo ancor di più l’incertezza che accompagnerà la vigilia di ogni sfida.
Sì perché al di là dei colpi corsari, non sono mancate le vittorie che i pronostici iniziali non consideravano plausibili: quella larghissima di Mestre a Torino ma soprattutto quella perentoria di Forlì a Cividale. Assai più prevedibili, invece, quella di Brindisi a Cremona, della pur rabberciata Pesaro a Cento, di Sassari a Milano (ancorché solo allo sprint) e quella di una Dole Rimini che ha dovuto, però, cambiare marcia nella ripresa per fare valere la propria superiorità sulla neopromossa Montecatini.
Insomma “Romagna Felix” dopo la prima verifica del campo, ma una Romagna ancora “cantiere” seppur per ragioni differenti tra Forlì e Rbr.