Disastro Unieuro a Verona: la Tezenis stravince 89-56

Un’altra sconfitta pesantissima e ingiustificabile per l’Unieuro Forlì, sotterrata (89-56) da una Tezenis Verona scesa in campo senza Tyrus McGee, colpito la scorsa notte da una seria crisi d’asma. Non solo la squadra di Martino, pur priva di Harper, non ne ha approfittato ma, dopo i canestri dello 0-4 di Stephens e di Aradori, si è consegnata immediatamente alla Scaligera, che ha infilato un parziale di 13-0 che ha segnato la gara. Da segnalare che nella Tezenis sono andati a segno tutti gli atleti a referto mentre l’Unieuro ha realizzato 19 canestri su 55 tentativi.